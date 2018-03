Apple presenta nuovo iPad da 9,7" con supporto Apple Pencil

Caratterizzato da prestazioni ancora più elevate e progettato per potenti app AR, a partire da €359



28 marzo 2018 - Apple ha aggiornato il suo iPad più popolare introducendo il supporto per Apple Pencil e prestazioni ancora superiori, con un prezzo a partire da €359. Grazie al nuovo iPad da 9,7" e alla Apple Pencil, gli utenti possono essere più creativi e produttivi, che si tratti di annotare un’idea, prendere appunti o scrivere del testo su uno screenshot. Il nuovo iPad è più versatile e potente che mai e ha un ampio display Retina, il chip A10 Fusion e sensori evoluti che contribuiscono a fornire coinvolgenti esperienze di realtà aumentata; offre inoltre una portabilità straordinaria, un’incredibile facilità d’uso e una batteria che dura tutto il giorno.

“iPad è la nostra visione del futuro del computing, e centinaia di milioni di persone nel mondo lo usano ogni giorno al lavoro, a scuola e per divertimento. Il nuovo iPad 9,7" parte dalle caratteristiche più amate e apprezzate del nostro iPad più popolare e le perfeziona per favorire la creatività e l’apprendimento,” ha dichiarato Greg Joswiak, Vice President Product Marketing di Apple. “Il nostro iPad più popolare e accessibile supporta ora la Apple Pencil, offrendo ad ancora più utenti tutte le evolute capacità di uno dei nostri strumenti più creativi di sempre. Questo iPad integra inoltre il potente chip A10 Fusion, oltre a un ampio e brillante display Retina, fotocamere ottimizzate e sensori evoluti, con cui è possibile dare vita a incredibili esperienze AR semplicemente impossibili su altri dispositivi.”

- Lo splendido display Retina da 9,7 pollici dell’iPad offre dettagli ultranitidi e colori vividi, ed è dotato di un sensore touch a risoluzione superiore che permette il supporto per Apple Pencil. Introdotta per la prima volta per iPad Pro, Apple Pencil è diventata uno strumento popolare e versatile per studenti, professionisti e creativi; ed ora è accessibile ad ancora più clienti.

Pubblicità



- Apple Pencil offre un’esperienza di disegno incredibilmente fluida e naturale. Gli evoluti sensori misurano la pressione e l’inclinazione, per garantire un’accuratezza e una precisione al pixel e una bassa latenza per attività che spaziano dal prendere appunti al tracciare disegni in app come Notability, Pages, Numbers, Keynote e Microsoft Office. La tecnologia palm rejection dell’iPad permette agli utenti di appoggiare la mano sullo schermo mentre utilizzano Apple Pencil.

- Il nuovo iPad è dotato del chip A10 Fusion progettato da Apple con architettura a 64 bit di livello desktop, che offre prestazioni della CPU e prestazioni grafiche superiori rispettivamente del 40% e del 50%, per una fantastica esperienza multitasking e un utilizzo fluido delle app graficamente più complesse.² La fotocamera frontale e quella posteriore offrono strepitose prestazioni in condizioni di scarsa luminosità e la possibilità di registrare video HD, caratteristiche che le rendono ideali per la scansione di documenti, la creazione di filmati e le videochiamate con FaceTime.

- Il nuovo iPad è un ampio e incredibile schermo che permeate di visualizzare esperienze AR coinvolgenti. Il suo display Retina, il potente chip, le fotocamere migliorate e i sensori avanzati, tra cui un giroscopio e un accelerometro per il rilevamento preciso del movimento, sono progettati per supportare app AR di prossima generazione.

- Costruito per garantire robustezza e mobilità, il nuovo iPad 9,7 pollici presenta un guscio unibody in alluminio e connessione wireless ultraveloce che può fornire connessioni dati cellulari due volte più veloci, così da rendere ancora più facile rimanere connessi ovunque. Grazie all’Apple SIM, i clienti possono collegarsi a piani dati wireless direttamente dal proprio dispositivo quando sono in viaggio in più di 180 paesi e regioni nel mondo.

- iOS 11 introduce nuove potenti funzionalità per iPad. Il Dock permette di accedere rapidamente alle app e ai documenti più usati da qualsiasi schermata, e rende più facile lavorare con più app contemporaneamente grazie a Split View e Slide Over. Il Drag and Drop rende più facile che mail spostare immagini, testi e file fra le app. Apple Pencil e più profondamente integrata con iPad grazie al supporto per il disegno in linea. L’app Files fornisce un luogo centrale per accedere e organizzare file, a prescindere da dove siano — su iPad o sul cloud - grazie al supporto integrato per iCloud Drive e servizi come Box, Dropbox e simili.

Prezzi e Disponibilità

- iPad è disponibile nei colori argento, grigio siderale e nella nuova finitura oro a partire da €359 per il modello da 32GB Wi-Fi e da €489 per il modello da 32GB Wi-Fi + Cellular presso apple.com e gli Apple Store. E’ anche disponibile presso i rivenditori autorizzati Apple e alcuni operatori (i prezzi potrebbero variare). Per ulteriori informazioni, visitare apple.com/ipad.

- Apple Pencil è disponibile per l’acquisto separatamente a €99 .

- Le scuole possono acquistare iPad e Apple Pencil ad un prezzo scontato.

- iPad può essere ordinato oggi e le consegne ai clienti e presso gli store saranno più avanti nel corso di questa settimana in oltre 25 paesi e aree geografiche: Australia, Austria, Belgio, Canada, Cina, Danimarca, Emirati Arabi Uniti, Finlandia, Francia, Germania, Hong Kong, Ungheria, Irlanda, Italia, Giappone, Lussemburgo, Olanda, Nuova Zelanda, Norvegia, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Singapore, Spagna, Svezia, Svizzera, il Regno Unito e gli Stati Uniti. India, Russia, Tailandia, Turchia e altre nazioni e regioni seguiranno in aprile, mentre la Corea del Sud e altre nazioni e ragioni seguiranno a maggio.

- Le Smart Cover per iPad sono disponibili a €39 nei colori grigio antracite, blu notte, (RED), bianco e rosa sabbia su apple.com e presso gli Apple Store.

- A tutti i clienti che acquistano iPad da Apple verrà offerto il servizio di Setup Personale gratuito, in negozio o online, per aiutarli ad impostare subito la mail e iMessage, scaricare app dall’App Store e altro ancora.