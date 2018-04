Notizie News Stampa Gestori Rete fissa Rete mobile Tariffe Rete fissa Rete mobile

Waze: unica app a introdurre funzionalità 'ZTL Pass'

Per le Zone a traffico limitato, riducendo il traffico e l’inquinamento nei centri storici delle città.



26 aprile 2018 – Waze continua a perseguire la sua volontà di ridurre il traffico e di conseguenza l’inquinamento nelle città, introducendo per prima la nuova feature “ZTL pass”.

- Waze supporta l’impegno costante delle istituzioni a migliorare le condizioni delle nostre città sia a livello di mobilità sia a livello di ambiente. L’introduzione delle ZTL si schiera soprattutto a favore di una quotidianità volta al rispetto dell’ambiente in cui viviamo il cui scopo è quello di preservare sia lo stato dei centri storici ma anche la qualità dell’aria.

- Nel momento in cui tutti i cittadini del mondo si uniscono per celebrare la Terra e promuoverne la salvaguardia, Waze si unisce a questa voce mandando un chiaro messaggio il cui scopo è la riduzione delle emissioni, grazie a percorsi ottimali e senza ingorghi. Il lancio avverrà inizialmente per le città di Milano e Roma e la funzionalità verrà progressivamente estesa anche ad altre aree urbane italiane, grazie al contributo in real time della community.

- Da oggi Waze informa l’automobilista che il suo percorso attraversa una zona a traffico limitato così che, in assenza di specifici permessi, possa selezionare una via differente allo scopo di evitare multe.

- Sarà inoltre possibile integrare gratuitamente sul proprio dispositivo un permesso dedicato ad una specifica ZTL cittadina attivando la funzione “Aggiungi ZTL pass” che consentirà a Waze di calcolare, in tempo reale, il percorso ottimale in base ai permessi e agli orari specifici della ZTL aggiunta, tenendo anche in considerazione le condizioni del traffico.

- Grazie a questa nuova funzionalità, gli oltre 100milioni di Wazer nel mondo possono evitare spiacevoli multe nelle nostre città mentre i residenti potranno aggiungere permessi di accesso alle ZTL. Per ridurre la congestione stradale e l’inquinamento, le zone a traffico limitato, istituite soprattutto nei centri cittadini, utilizzano un sistema di sorveglianza dotato di telecamere. Queste aree sono contrassegnate da specifici cartelli stradali posizionati all’ingresso della via soggetta a restrizioni. Le ZTL variano per ciascuna città: orari di accesso, tipo di permesso per entrare e tipologia di veicolo. In alcune zona è previsto l’acquisto di un permesso mentre altre sono limitate al passaggio di veicoli specifici di emergenza e residenti, altre ancora invece consentono il passaggio a veicoli speciali come ad esempio taxi e motocicli pur non avendo uno specifico permesso.

Per aggiungere il tuo pass, vai su Impostazioni> Navigazione> Aggiungi ZTL Pass.





