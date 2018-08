Fastweb: velocità per connessioni di casa diventa trasparente

Dopo aver abolito definitivamente i costi nascosti, le promozioni a tempo, i vincoli di durata e le penali in caso di recesso anticipato per la telefonia fissa e mobile, Fastweb prosegue il percorso della totale trasparenza anche sulla velocità dichiarata.



28 agosto 2018 – Fastweb continua a rivoluzionare la telefonia in Italia e con il sesto capitolo di #nientecomeprima, la strategia basata sulla trasparenza e sulla chiarezza delle offerte lanciata oltre un anno fa, riscrive un altro paradigma consolidato sul mercat o introducendo la velocità "trasparente" per le connessioni fisse. Dopo aver abolito definitivamente i costi nascosti, le promozioni a tempo, i vincoli di durata e le penali in caso di recesso anticipato per la telefonia fissa e mobile, Fastweb prosegue il percorso della totale trasparenza anche sulla velocità dichiarata.

F- astweb è infatti l'unico operatore sul mercato a comunicare al cliente in modo trasparente, direttamente sul contratto di abbonamento, la velocità esatta alla sua abitazione a cui potrà navigare con la propria connessione di casa. Dopo l'attivazione della linea, ogni nuovo cliente riceverà una chiamata da un operatore Fastweb il quale verificherà che la velocità coincida con quella indicata sul contratto. Qualora la velocità della connessione dovesse essere inferiore a quella comunicata in fase di sottoscrizione, il cliente potrà decidere se recedere o meno dal contratto, il tutto senza nessun vincolo e nessun costo.

Pubblicità



"Con il sesto episodio della nostra strategia #nientecomeprima rinnoviamo ulteriormente il patto di fiducia con i nostri clienti proprio nell'essenza del servizio" ha dichiarato Roberto Chieppa, Marketing and Customer Experience Officier di Fastweb. "Essere trasparenti è il nostro obiettivo e da oggi lo siamo anche sulla velocità di collegamento, differenziandoci nettamente sempre più da quello che fa il resto mercato, così come avevamo già fatto abolendo per primi tutti i costi nascosti, le penali e i vincoli di durata sul fisso e sul mobile".

- La trasparenza sulla velocità di collegamento si coniuga inoltre con la possibilità introdotta da Fastweb dal mese di giugno per i clienti di telefonia fissa e internet di richiedere il passaggio alla migliore tecnologia disponibile, gratuitamente con un semplice click attraverso MyFastPage o App MyFastweb, e senza alcun addebito per l'eventuale sostituzione del modem o per l'opzione Ultrafibra, per chi è raggiunto dalla fibra ottica.

- Con #nientecomeprima Fastweb ha cambiato profondamente il mondo della telefonia eliminando, per il fisso così come per il mobile, tutti i cosiddetti costi nascosti relativi ai servizi telefonici supplementari, come la segreteria, il controllo del credito, il trasferimento di chiamata, le penali per recesso anticipato, abolendo le promozioni e prevedendo per le proprie offerte solo prezzi "fissi" che non cambiano alla fine del periodo di lancio. Inoltre con Fastweb tutti i clienti che hanno già sottoscritto un'offerta mobile o fissa per la casa possono aderire a qualsiasi nuova offerta proprio come i nuovi clienti, senza più distinzione, in modo semplice e senza costi aggiuntivi.

- Fastweb inoltre consente ai tutti i propri clienti di recedere da tutte le offerte sia fisse che mobili senza nessun vincolo temporale, vincoli che invece sono spesso imposti sul mercato e che possono variare da un minimo di 12 fino a un massimo di 24 mesi. Una scelta di trasparenza che si traduce anche nell'aver introdotto la fattura "tutto incluso" in cui, all'interno del prezzo mensile, sono inserite tutte le componenti che solitamente vengono fatte pagare a parte, come il costo di attivazione, il contributo aggiuntivo per il modem o l'opzione Ultrafibra.

- Con il nuovo episodio della strategia #nientecomeprima Fastweb rinnova anche le proprie offerte per il mobile e il fisso e spinge ancora di più sulla convergenza: infatti un cliente Fastweb che sceglie fisso e mobile insieme avrà un doppio sconto di 5 euro sia sulla componente fissa che su quella mobile. Un vantaggio economico per il cliente finale unico nel mercato italiano.



- Pagina Fastweb

- Forum dedicato a Fastweb (R.fissa e Mvno)