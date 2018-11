TIM Box Hackathon: al via contest nuovi servizi Data Analytics



21 novembre 2018 - TIM, in collaborazione con ELIS, Movenda, Pangea Formazione e Crisma, lancia il terzo #TIMBOXHackathon, il contest dedicato allo sviluppo di servizi fruibili attraverso il TIM Box e basati sui Data Analytics.

Questa iniziativa, rivolta al mondo degli sviluppatori software e dei programmatori, punta a stimolare la creazione di servizi innovativi utilizzabili attraverso il TIM Box, il decoder che consente di vivere al meglio contenuti e servizi offrendo un’esperienza ancora più coinvolgente, grazie alle nuove funzionalità introdotte.

- I candidati dovranno creare progetti basati sulle tecnologie per Data Analytics, da applicare ai servizi disponibili sul TIM Box (film, giochi, eventi sportivi, musica, ecc.).

- E’ possibile inviare la propria candidatura entro il 25 novembre sulla landing page: https://digitaluniversity.elis.org/hackathontim e i 40 selezionati riceveranno la mail di conferma. I partecipanti potranno approfondire l’utilizzo delle tecnologie per Data Analytics a Roma presso la sede Elis, dal 28 al 30 novembre.

Pubblicità



- Per ogni componente del team primo classificato TIM prevede un TIM Box e un TIM Gamepad, oltre ad un abbonamento annuale a TIMGAMES e a TIMMUSIC Platinum; Movenda e Pangea Formazione assegneranno due buoni Amazon, rispettivamente di 200 e 100 Euro e Crisma ulteriori 100 euro in buoni Amazon per ogni componente del primo team classificato.



- Forum dedicato a Tim

- Pagina Tim





Indietro Home













Tweet



Pubblicità