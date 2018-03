TIM: al via a Genova polo digitale per sviluppo del 5G

- Siglato l’accordo tra Comune di Genova, Regione Liguria, Liguria Digitale, Ericsson e TIM: nasce il “Digital Lab 5G” al Great Campus degli Erzelli per realizzare in città la rete mobile di nuova generazione e dare impulso all’Internet delle cose

- Già entro il 2018 sarà realizzata una prima sperimentazione del 5G



28 marzo 2018 - Genova entra a far parte del selezionato gruppo delle città italiane che per prime in Europa potranno sperimentare il 5G, grazie a un polo tecnologico “full digital” che porterà nel capoluogo ligure il futuro della tecnologia mobile di ultima generazione e dell’Internet delle cose.

Il progetto è entrato oggi nella fase operativa grazie al Memorandum of Understanding siglato da TIM, Ericsson, Comune di Genova, Regione Liguria e Liguria Digitale, che ha l’obiettivo di realizzare in città il 5G e di favorire lo sviluppo delle nuove applicazioni rendendo disponibili servizi innovativi per i cittadini, le imprese e la pubblica amministrazione.

Entro il 2018, infatti, sarà avviato, nell’area del Great Campus agli Erzelli, il primo “Digital Lab 5G” italiano dove sperimentare le nuove tecnologie 5G. Il progetto permetterà di realizzare un vero e proprio laboratorio della tecnologia mobile di ultima generazione, sfruttandone le potenzialità per accelerare lo sviluppo dei servizi innovativi necessari al rilancio dell’economia del territorio e al forte impulso per l’Internet of Things (IoT).

Pubblicità



- Grazie a questo accordo, TIM ed Ericsson realizzeranno la prima sperimentazione del servizio 5G al Great Campus, valutando insieme ai partner i piani di copertura per gli anni 2019-2020, in vista del lancio commerciale del servizio. In questo modo saranno rese disponibili ai soggetti pubblici e privati operanti nel Campus le nuove applicazioni 5G con l’obiettivo di favorire lo sviluppo di soluzioni innovative e la formazione delle necessarie competenze digitali. Questo permetterà lo sviluppo futuro di offerte tecniche e commerciali utili a soddisfare le necessità su aree di applicazione quali, ad esempio, i servizi legati all’Internet of Things per il monitoraggio del territorio e delle informazioni sulla mobilità, per la gestione dei servizi ai cittadini, della pubblica sicurezza, dell’industria 4.0 e dei servizi di realtà virtuale applicati al turismo e alla cultura.

- La rete 5G sarà in grado di connettere un numero molto grande di oggetti e persone per offrire servizi innovativi di elevata qualità, personalizzati e molto coinvolgenti. Con tale iniziativa TIM ed Ericsson, insieme a tutti i partner di eccellenza e le amministrazioni coinvolte, potranno fornire un contributo concreto per lo sviluppo della domanda dei servizi digitali innovativi, in linea con gli orientamenti nazionali e comunitari.

- Questo progetto sarà possibile anche grazie alle infrastrutture tecnologiche in fibra ottica messe a disposizione da Liguria Digitale per la sperimentazione nel Great Campus. Liguria Digitale avrà, inoltre, un duplice ruolo: facilitare la partecipazione delle aziende locali alla sperimentazione ed esportare, di conseguenza, a istituzioni e imprese del territorio ligure i risultati delle suddette attività.

- “Regione Liguria e Liguria digitale – ha detto Giovanni Toti, Presidente della Regione Liguria - si confermano all’avanguardia nello sviluppo e nella sperimentazione delle nuove tecnologie. Grazie agli importanti investimenti di questa giunta sulle infrastrutture digitali e alle partnership con aziende leader nel settore, Genova ospiterà il primo Digital Lab 5G in Italia al polo tecnologico di Erzelli. Le nuove tecnologie sono fondamentali per lo sviluppo dell’industria 4.0, un settore in rapida e costante espansione, strategico per il futuro della Liguria in una fase dove è necessario riconvertire e superare vecchi modelli di sviluppo. Si tratta, naturalmente, di un campo da cui ci aspettiamo significative risposte in termini di posti di lavoro per il prossimo futuro”.

- “L’avvio della sperimentazione del 5G a Genova – ha commentato il Sindaco di Genova, Marco Bucci - è un chiaro segnale dell’attenzione che si vuole dare alla nostra città e, in particolare, al polo tecnologico degli Erzelli. Per una realtà che vuole riaprirsi al mondo delle imprese, che vuole dare importanza all’hi tech e allo stesso tempo essere all’avanguardia anche per servizi legati all’ambito del terziario, questa iniziativa è un passaggio fondamentale. Il nostro obiettivo sarà quello di cercare di estendere la sperimentazione a tutta la città”.

- “Siamo stati tra i primi ad insediarci sulla collina degli Erzelli e partecipando a questo progetto rinnoviamo l’impegno di Ericsson sul territorio – ha dichiarato Alessandro Pane, Direttore Ricerca e Sviluppo di Ericsson in Italia -. Grazie alla presenza del nostro centro R&S, unico nel suo genere in Italia, collaboreremo per dare vita a un ecosistema aperto per la realizzazione di progetti innovativi sperimentando nuovi e avanzati servizi abilitati dalla rete di quinta generazione. L’accordo per la realizzazione del “Digital Lab 5G” rappresenta un passo importante per Genova che, tra le prime città in Europa, potrà beneficiare dei vantaggi derivanti dall’adozione dell’Internet delle cose e del 5G”.

“Grazie alla nascita di un polo tecnologico di eccellenza - ha dichiarato Fabrizio Gorietti, Responsabile Sales Nord Ovest di TIM - anche Genova entra a far parte dell’élite delle città italiane dove sarà sperimentato il 5G. Questa iniziativa conferma l’attenzione di TIM verso le esigenze delle realtà locali, mettendo a disposizione il meglio della tecnologia. La nuova rete, infatti, creerà un ecosistema in grado di favorire lo sviluppo della città, consentendo ai cittadini e alle imprese di usufruire di servizi innovativi che contribuiscono a dare impulso all’economia locale e alla sempre maggiore efficienza della pubblica amministrazione. Il nostro obiettivo è quello di creare, attraverso la realizzazione di un laboratorio 5G permanente, una rete di business che porti valore al territorio”.



- Forum dedicato a Tim

- Pagina Tim