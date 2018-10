Notizie News Stampa Gestori Rete fissa Rete mobile Tariffe Rete fissa Rete mobile

Cellulari Listino Cellulari Trova Prezzi Produttori Servizi Forum Confronti Varie Info generali Link telefonia



Wind Tre raggiunge Ancona con fibra fino a 1 Gigabit

Primo operatore tlc a fornire nella città dorica i servizi in fibra FTTH di Open Fiber



16 ottobre 2018 - Wind Tre, azienda guidata da Jeffrey Hedberg, è il primo operatore di tlc a raggiungere le aziende e le abitazioni dei cittadini di Ancona, storico snodo portuale e commerciale dell’Adriatico, con la fibra ultraveloce di Open Fiber, attraverso la tecnologia Fiber-To-The-Home (FTTH).

- Wind Tre e Open Fiber portano i servizi in fibra anche nelle Marche, dopo aver raggiunto già numerose località italiane, grazie a un’infrastruttura che supporta un’elevata velocità di connessione, fino a 1 Gigabit al secondo, e garantisce il massimo delle performance in navigazione.

- La linea ultraveloce di Wind Tre è disponibile con soluzioni convergenti che prevedono una linea fissa in fibra FTTH e molti Giga da usare in mobilità: 100 Giga da condividere con le sim della famiglia, inclusi nell’offerta Fibra 1000 a brand Wind, e connettività completamente illimitata da smartphone, con l’offerta Super Fibra a marchio 3.

Pubblicità



- L’iniziativa verrà supportata da una campagna di comunicazione con affissioni locali e materiale dedicato riservato ai negozi Wind e ai 3 Store di Ancona.



- Pagina Wind

- Pagina H3G







Indietro Home











Tweet



Pubblicità