Wind Tre arriva in Friuli a Udine con fibra FTTH di Open Fiber

Primo operatore tlc a portare la fibra FTTH di Open Fiber nella città friulana



20 luglio 2018 - Wind Tre è il primo operatore di tlc ad arrivare, con la fibra ultraveloce di Open Fiber, direttamente nelle abitazioni e negli uffici dei cittadini di Udine grazie alla tecnologia Fiber-To-The-Home (FTTH).

Wind Tre e Open Fiber, dopo aver già collegato altre località italiane, portano i servizi in fibra FTTH nel centro della regione friulana, attraverso un’infrastruttura che consente il massimo delle performance in navigazione e che supporta un’elevata velocità di connessione fino a 1 Gigabit al secondo.

La linea ultraveloce di Wind Tre è disponibile con soluzioni convergenti, che prevedono Fibra fino a 1000 Mb/s e molti Giga da usare in mobilità: 100 Giga da condividere con le sim della famiglia, con la Fibra di Wind, e Giga illimitati da smartphone, con l’offerta di 3.

L’iniziativa verrà supportata da una campagna di comunicazione con affissioni locali e materiale dedicato riservato ai negozi Wind e ai 3 Store di Udine.



