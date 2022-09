COMUNICATO CODACONS



Codacons: Cassazione boccia bollette telefoniche a 28 giorni

Codacons: importante vittoria su diritti utenti





9 settembre 2022 – Grazie alla battaglia del Codacons, che sul tema delle fatturazioni a 28 giorni non ha mai mollato la presa ed è intervenuto in tutti i gradi di giudizio - dal Tar al Consiglio di Stato - per far valere i diritti degli utenti, finalmente oggi anche la Cassazione boccia la vergognosa vicenda delle bollette telefoniche a 28 giorni, e riconosce la validità delle decisioni assunte dall'Agcom.

- La Corte di Cassazione ha infatti dichiarato inammissibile il ricorso con il quale Fastweb contestava le sentenze di Consiglio di Stato e Tar del Lazio che tra il 2018 e il 2019 avevano respinto l'impugnazione della delibera con la quale l’Agcom bocciava le bollette a 28 giorni obbligando gli operatori telefonici a tornare alla fatturazione su base mensile.

- Per la Cassazione “il giudice amministrativo si è attenuto al compito interpretativo che gli è proprio” non ravvisandosi “alcun radicale stravolgimento delle norme di riferimento tali da ridondare in denegata giustizia”; “va infine posto in rilievo che nell’impugnata sentenza il giudice ammnistrativo d'appello ha ravvisato la piena legittimità dell'intervento nella specie dall'Agcom operato nell'esplicazione dei propri poteri in materia”.

- "Grazie alla pronuncia della Corte che ha accolto le istanze del Codacons intervenuto in giudizio, si conferma la correttezza delle decisioni dell'Agcom e del Tar, che hanno bocciato il comportamento delle compagnie telefoniche le quali, allo scopo di aumentare i propri profitti, hanno dapprima cambiato il periodo di fatturazione a danno degli utenti e successivamente, quando l'Agcom ha imposto il ritorno alla bolletta mensile, hanno aumentato tutte insieme e allo stesso modo le tariffe telefoniche, determinando ingiustificati aggravi di spesa a danno dei consumatori. Si tratta di una importante vittoria del Codacons e di tutti gli utenti italiani della telefonia, e ora Fastweb, per effetto della decisione della Cassazione, dovrà anche risarcire la nostra associazione con 10.200 euro" - commenta il presidente Codacons, Carlo Rienzi.