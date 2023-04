iliad installa 27 nuove Simbox presso i punti vendita Euronics

In Campania, Lazio e Calabria





5 aprile 2023 – iliad ’operatore che ha rivoluzionato il mercato italiano della telefonia grazie alle sue offerte chiare e trasparenti, da oggi è presente con 27 nuove Simbox all'interno dei punti vendita Euronics Tufano, in Campania, Lazio e Calabria.

- Tramite la Simbox sarà possibile richiedere nuove sim card e scegliere l’offerta mobile più adatta alle proprie esigenze, o attivare l’offerta fibra.

- Attualmente la rete commerciale di iliad è composta da 32 Flagship Store e oltre 4.000 punti vendita in tutta Italia tra Simbox, iliad Corner, iliad Point e iliad Express.

- L'operatore però non si ferma qui e proseguirà la propria espansione nel Paese.

Di seguito la lista dei punti vendita Euronics Tufano con iliad Simbox:

Pubblicità



CAMPANIA

- Euronics Marcianise

- Euronics Casoria

- Euronics Mugnano di Napoli

- Euronics Giugliano in Campania

- Euronics Quarto

- Euronics Napoli Cupa

- Euronics Napoli

- Euronics Mercogliano

- Euronics Pontecagnano Faiano

- Euronics Salerno

- Euronics Nocera Inferiore

- Euronics Torre Annunziata

- Euronics Portici

- Euronics Napoli Argine

- Euronics Nola

- Euronics Afragola

- Euronics Casoria

- Euronics Volla

- Euronics Casapulla

- Euronics Vitulazio

LAZIO

- Euronics Cassino

- Euronics Roma Casilina

- Euronics Aprilia

- Euronics Latina

- Euronics Civitavecchia

- Euronics Viterbo

CALABRIA

- Euronics Madia.