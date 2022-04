iliad supporta il progetto 'Italia Brilla - Costellazione 2022'

Un roadshow con un pullmino e 4 telescopi per accendere la curiosità e l'immaginazione di ragazze e ragazzi in contesti con difficoltà sociali





21 aprile 2022 – iliad, l’operatore che ha rivoluzionato la telefonia fissa e mobile in Italia, supporta il progetto “Italia Brilla - Costellazione 2022”, promosso da Il Cielo Itinerante, associazione che si propone di avvicinare le bambine e i bambini allo studio delle materie STEM. La collaborazione si svilupperà attraverso un roadshow di 6 tappe in 6 diverse città e regioni italiane, presso aree che si caratterizzano per difficoltà socioeconomiche e povertà educativa.

- Le telecomunicazioni abilitano la connettività tra persone abbattendo divari e concorrendo a creare un futuro migliore, così come l’accesso alla formazione può abilitare la possibilità di un futuro migliore per molti bambini e bambine oltre che concorrere all’abbattimento delle disuguaglianze educative.

- Il viaggio di iliad con Il Cielo Itinerante promuove, proprio per questo, l’accesso alla cultura e allo sviluppo del pensiero critico attraverso laboratori pratici ed esperienze suggestive, per coinvolgere i ragazzi in una giornata alla scoperta della cultura tecnico-scientifica e affinché possano proiettarsi in un futuro che il contesto di appartenenza non consente loro ancora di vedere.

- La collaborazione tra iliad Italia e Il Cielo Itinerante inizierà il 29 aprile con la tappa di Verona puntando ad accendere la curiosità dei bambini e perché possano divertirsi attraverso attività ludico- didattiche sviluppate ad-hoc per loro. La realtà locale coinvolta in questa prima tappa sarà l’Associazione Arcobaleno e Circolo N.o.i. Cadidavid Aps, attiva nell’omonimo quartiere situato nella periferia veronese.

- “Le telecomunicazioni rappresentano uno strumento molto potente nell’ abilitare la connettività tra persone, Paesi e culture. E noi di iliad lavoriamo proprio per questo. Ecco perché abbiamo deciso di supportare questo importante progetto de Il Cielo Itinerante, associazione non-profit impegnata attivamente sul territorio nella divulgazione scientifica attraverso metodi innovativi pensati per bambini e le bambine - afferma Benedetto Levi, Amministratore Delegato di iliad Italia - L’obiettivo è quello di contribuire concretamente all’abbattimento delle disuguaglianze educative”.

- “La possibilità di scoprire il cielo e avvicinare i ragazzi alla scienza attraverso il gioco può mettere in atto una trasformazione profonda. La voglia di proiettarsi in avanti e immaginare per sé stessi prospettive nuove. Sì, un telescopio può fare piccole magie” commenta Ersilia Vaudo, Chief Diversity Office dell’European Space Agency nonché Presidente dell’associazione Il Cielo Itinerante.

- Durante ogni tappa i bambini avranno la possibilità di partecipare a due laboratori pratici e le tappe promosse da iliad saranno caratterizzate da un laboratorio dedicato al mondo delle telecomunicazioni.

Infine, tutti i ragazzi coinvolti avranno l’occasione di osservare il cielo grazie a telescopi professionali ed il supporto di astronomi professionisti dell’INAF (Istituto Nazionale di Astrofisica).

“Italia Brilla - Costellazione 2022” e iliad percorreranno insieme 6 tappe :

1. Verona, 29 aprile

2. Varese, 2 maggio

3. Perugia, 23-29 maggio

4. Roma, 6-12 giugno

5. Bari. 4-10 luglio

6. Cagliari, 19-25 settembre