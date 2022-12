iliad arriva a Firenze con il nuovo Flagship Store

L’operatore apre il suo 30° Flagship Store, inaugurazione Giovedì 22 dicembre.





21 dicembre 2022 – iliad, l’operatore che ha rivoluzionato il mercato italiano della telefonia grazie alle sue offerte chiare e trasparenti, è pronto a inaugurare il suo nuovo Store a Firenze. Giovedì 22 dicembre alle ore 11:00, nel nuovo tratto della galleria di Santa Maria Novella – inaugurato nella stessa occasione - apre i battenti il 30° Flagship Store di iliad in Italia, il secondo in Toscana. Palloncini rosso iliad e dolci cadeaux natalizi per ogni ospite scalderanno l’atmosfera del giorno di apertura.

- In pieno centro storico – nei pressi di una delle Basiliche più importanti d’Italia - iliad porta con sé la sua cifra distintiva: offerte senza vincoli, senza costi nascosti e senza brutte sorprese. L’operatore che ha cambiato la telefonia in Italia accoglie i fiorentini in uno Store innovativo e in grado di soddisfare le esigenze di connettività delle persone.

- Nel punto vendita sarà possibile attivare in meno di tre minuti le offerte per mobile e per la fibra di iliad tramite le Simbox, i distributori digitali di SIM con i quali l’operatore ha innovato il processo d’acquisto, e ricevere assistenza dal personale specializzato, pronto ad aiutare gli utenti in fase di attivazione e di post-vendita.

- Con quello di Firenze, la rete commerciale di iliad si compone di 30 Flagship Store e oltre 4.000 punti vendita in tutta Italia tra Simbox, iliad Corner, iliad Point e iliad Express.