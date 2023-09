Sparkle attiva servizio su BlueMed tra Palermo, Genova e Milano

Disponibili i servizi commerciali nella prima tratta del cavo che a regime collegherà l’Italia con la Francia, la Grecia e altri Paesi nel Mediterraneo





11 settembre 2023 - Sparkle (Gruppo TIM), primo operatore di servizi internazionali in Italia e fra i primi nel mondo, annuncia l’attivazione del servizio commerciale nella prima tratta del cavo sottomarino BlueMed che collega Palermo con Genova fino a Milano. Operatori, ISP, imprese e istituzioni potranno beneficiare di connessioni a multipli di 100 o 400 Gbps con una latenza ridotta del 50% rispetto ai cavi terrestri che collegano oggi la Sicilia con Milano.

- BlueMed è il nuovo cavo di Sparkle che collegherà l’Italia con la Francia, la Grecia e vari paesi che si affacciano sul Mediterraneo fino ad arrivare ad Aqaba in Giordania. Il cavo fa parte del Blue & Raman Submarine Cable Systems, realizzato in partnership con Google e altri operatori e che si estenderà fino a Mumbai in India.

- Completamente integrato con la rete di Sparkle, BlueMed ne aumenta la resilienza offrendo una rotta sicura e diversificata tra la Sicilia e Milano, in aggiunta alle dorsali terrestri già esistenti. Grazie alla sicurezza della tratta sottomarina, BlueMed è in grado di fornire connettività ad altissima velocità e performance a oggi uniche.

- Ciascuna coppia di fibre è illuminata con piattaforma trasmissiva innovativa con throughput pari a 30 Terabit al secondo (Tbps), che è attualmente la maggiore capacità di dorsale sottomarina per coppia di fibra in servizio nell’area del Mediterraneo, destinata ad aumentare con l’evoluzione successiva della tecnologia.

- Il data center neutrale Sicily Hub di Palermo - cuore tecnologico e intelligenza della rete Sparkle, già punto di snodo di 18 cavi internazionali che approdano in Sicilia - si arricchisce di questa nuova e innovativa via di raccordo all’Europa continentale a beneficio dei service provider di Africa e Medio Oriente e dei content provider che si scambiano traffico e applicazioni digitali nell’isola.

- Il Genova Digital Hub al Lagaccio - struttura di colocation aperta e neutrale, nuovo punto di interconnessione per reti terrestri e cavi sottomarini internazionali a partire da Blue & Raman Submarine Cable Systems - vede attivati i primi flussi di traffico con potenzialità di sviluppo dell’ecosistema cittadino. L’hub è destinato a una crescita rilevante anche grazie alla Genova Landing Platform - infrastruttura progettata per garantire, in aggiunta a BlueRaman e BlueMed, l’approdo sostenibile di fino a sei nuovi cavi sottomarini alla ricerca di un accesso diversificato ai principali hub europei – e al neonato punto di scambio Ge-DIX.

- Il sistema in fibra ottica termina il suo percorso presso l'hub di Milano, diventato negli ultimi anni un ricco ecosistema digitale ad alta crescita. L’attestazione del sistema sottomarino è sviluppata all'interno del campus STACK di Siziano, che offre un'ampia gamma di soluzioni di connettività ed è in grado di collegare tutti i data center dell’area milanese e i principali fornitori di connettività nazionali e internazionali.

- Dopo la tratta Palermo-Genova-Milano, seguiranno le attivazioni verso Pomezia (Roma), Golfo Aranci (Sardegna), Bastia (Corsica) e Marsiglia previste entro la fine del 2023, e poi nel corso del 2024 le altre tratte nel Mediterraneo centro-orientale.



