Vodafone Italia: trimestre al 30 giugno 2022

Ricavi da servizi a 1.052 milioni di euro, ho.Mobile a quota 2,9 mln di clienti.





27 luglio 2022 – Vodafone Italia chiude il trimestre al 30 giugno 2022 con ricavi da servizi a 1.052 milioni di euro, in calo del 2,3%* rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

- La performance del trimestre risulta influenzata in particolare dalla perdurante intensità competitiva nel segmento mobile.

- I ricavi da servizi di rete fissa crescono del 4,2%*, pari a 307 milioni di euro. I clienti in banda larga sono 3 milioni.

- Il second brand ho. Mobile ha raggiunto 2,9 milioni di clienti.

- I servizi in fibra di Vodafone sono disponibili per 25,9 milioni di famiglie e imprese, di cui 9,2 milioni di unità immobiliari attraverso la propria rete ultra broadband e la partnership con Open Fiber. Le città coperte con tecnologia 5G sono 60. La copertura FWA (Fixed Wireless Access) è disponibile per 3 milioni di famiglie, in oltre 5.000 comuni in tutte le regioni italiane.

- In ambito Consumer Vodafone ha ridisegnato il loyalty programme Vodafone Happy, per valorizzare e premiare la relazione nel tempo con i propri clienti. Nel trimestre è stato inoltre lanciato il nuovo WiFi Ricaricabile per rimanere connessi anche in vacanza e siglato l’accordo per la distribuzione dei Ray-Ban Stories, nati dalla collaborazione tra EssilorLuxottica e Meta.

- Vodafone Business si è aggiudicata due macroaree (Piemonte, Liguria, Valle d'Aosta e Abruzzo, Basilicata, Molise, Puglia) nell’ambito della recente gara Infratel per collegare in banda larga oltre 12.000 presidi sanitari.

- Prosegue l’adesione al piano Voucher promosso dal MiSE per accelerare la digitalizzazione delle PMI in Italia, attraverso il quale le microimprese e le PMI possono richiedere bonus fino a 2.500€ per l’attivazione di contratti di connettività con velocità in download anche superiori a 1 Gbps.

- Nel trimestre inoltre sono state firmate da Vodafone Business le convenzioni Consip ‘SGM’ per la fornitura di servizi di gestione e manutenzione del parco tecnologico degli enti pubblici, l’accordo ‘Sicurezza on Premise’ per i servizi di sicurezza e quello per l’erogazione di servizi professionali per la migrazione al Cloud.

- Vodafone Business ha lanciato, prima in Italia, la tecnologia CAT-M per l’IoT in mobilità. Complementare al Narrowband IoT, CAT-M contribuirà in modo significativo nei prossimi anni allo sviluppo delle smart cities, anche in ambiti strategici quali la sanità e la mobilità.

- A giugno il raggruppamento temporaneo di imprese composto da Inwit, Vodafone e Tim si è aggiudicato tutti e 6 i lotti del Piano “Italia 5G”. La gara, bandita da Infratel Italia sulla base della convenzione stipulata con il Dipartimento per la trasformazione digitale e Invitalia, prevede la realizzazione di nuove infrastrutture di rete mobile 5G nelle aree d’Italia attualmente prive di internet mobile veloce.



