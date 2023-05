WINDTRE: menzione speciale 'Premio bilancio di sostenibilità'

L’iniziativa, promossa da Corriere della Sera e NeXt, ha premiato l’azienda per l’attenzione alla parità di genere e all’inclusione





2 maggio 2023 - WINDTRE, operatore mobile leader in Italia e tra i principali gestori alternativi nel fisso, riceve una menzione speciale al “Premio bilancio di sostenibilità e sociale” per i risultati raggiunti nella dimensione sociale degli obiettivi ESG (Environemental, Social, Governance). L’iniziativa, promossa da Corriere della Sera e Buone Notizie in collaborazione con NeXt - Nuova Economia per Tutti, ha esaminato oltre 170 candidature da imprese profit ed Enti del Terzo settore.

- In particolare, WINDTRE ha ottenuto la menzione speciale per il suo impegno verso la parità di genere attraverso percorsi di sviluppo specifici per le donne e per l’attenzione all’uguaglianza di genere nello sviluppo dei processi e delle politiche retributive. La giuria del Premio, inoltre, ha sottolineato positivamente le linee guida che caratterizzano l’attività aziendale, come la raccolta di feedback dai dipendenti e l’incentivazione di pratiche a sostegno della cultura inclusiva.

- La parità di genere, uno dei dieci obiettivi del piano di sostenibilità di WINDTRE, è promossa attraverso iniziative a sostegno dello sviluppo delle carriere, con percorsi di empowerment dedicati, e attraverso l’equità retributiva in ogni fase, dall’assunzione ai processi di rewarding. Per raggiungere questo traguardo, l’azienda punta, inoltre, a favorire l’equilibrio vita-lavoro, il benessere e la piena realizzazione delle sue persone, attraverso un modello di lavoro smart, chiamato “Human Working”, basato su flessibilità, responsabilità, fiducia e attenzione alle relazioni.

Più in generale, grazie all’implementazione di concrete politiche di Diversity & Inclusion, WINDTRE ha l’obiettivo di realizzare un ambiente lavorativo inclusivo, che pone le basi nell’ascolto, nella condivisione e confronto aperto, favorendo il dialogo e l’osmosi tra le diverse generazioni presenti in azienda e promuove una cultura aperta e rispettosa in cui poter esprimere a pieno le proprie unicità, competenze e potenzialità.



