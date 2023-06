WINDTRE partner del Milano Pride 2023

L’azienda conferma il suo impegno verso la comunità LGBTQ+ per sostenere i diritti civili, promuovere l'inclusione e il cambiamento sociale





16 giugno 2023 - WINDTRE è partner del Milano Pride 2023, un’occasione per confermare e rafforzare l’impegno dell’ azienda verso l’inclusione e promuovere diverse iniziative a sostegno della Comunità LGBTQ+.

- La partnership con Milano Pride si inserisce, infatti, in un percorso già avviato negli scorsi mesi da WINDTRE con l’associazione Parks-Liberi e Uguali, articolato su una serie di webinar sulle tematiche LGBTQ+, aperti a tutte le persone dell’azienda. Un’occasione per creare momenti di scambio, crescita e consapevolezza e per incoraggiare tutte le persone a essere pienamente sé stesse, anche nell’ambiente di lavoro.

- Quest’anno, la partnership di WINDTRE con il Milano Pride sarà caratterizzata dalla partecipazione all’evento tramite l’organizzazione di un gruppo aziendale che sfilerà durante la parata del 24 giugno per sostenere il riconoscimento dei diritti civili della Comunità LGBTQ+ e promuovere l’inclusione e il cambiamento sociale.

Pubblicità



- In occasione del Pride, inoltre, per dare l’opportunità di sostenere concretamente la Comunità LGBTQ+ è stato realizzato il Kit «WE PROUDLY», che contiene gadget brandizzati da indossare durante la parata. Il Kit prende il nome del gruppo di persone di WINDTRE vincitore di GENERATIONS 4 INCLUSION, la prima iniziativa aziendale dedicata alle tematiche di equità, diversità e inclusione attraverso lo scambio generazionale. Il team ha anche contribuito alla realizzazione dei gadget.

- Il Kit «WE PROUDLY» è stato reso disponibile a tutte le persone di WINDTRE a fronte di una donazione volontaria, il cui ricavato verrà devoluto a sostegno di due progetti sociali a favore della comunità LGBTQ+ gestiti dai volontari e dalle volontarie del CIG Arcigay Milano. Nello specifico, l’azienda sosterrà la helpline Pronto che offre vari canali di dialogo per l'ascolto, il confronto e informazioni legate al mondo LGBTQ+; uno sportello psicologico gestito da professionisti, psicoterapeuti ed esperti di tematiche LGBTQ+, con un ciclo di incontri gratuiti e a prezzo calmierato; oltre allo sportello legale, curato da avvocati del foro di Milano, a sostegno delle vittime di omotransfobia e discriminazione.

- Con questa iniziativa, e in coerenza con quanto già realizzato con la Fondazione Policlinico Gemelli IRCCS e Assolei, WINDTRE intende concretizzare il purpose aziendale “esistiamo per eliminare qualsiasi distanza tra le persone”, promuovendo una cultura aperta, rispettosa, inclusiva e un ambiente lavorativo dove ogni persona può esprimere liberamente la propria identità di genere e il proprio orientamento affettivo, perché solo riconoscendo e valorizzando le singole identità possiamo migliorare il presente e contribuire al cambiamento.



- Pagina WINDTRE

- Forum dedicato a WindTre