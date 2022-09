WINDTRE: vicina popolazione Marche colpita dall'alluvione





22 settembre 2022 - WINDTRE supporta le persone residenti nei comuni colpiti dalla grave alluvione che ha interessato il territorio delle Marche.

- Ai clienti mobile consumer prepagati residenti nei comuni di Senigallia, Cantiano, Tre Castelli e Barbara l’azienda ha già abilitato la navigazione illimitata per una settimana, nel caso in cui non sia prevista dalla loro offerta.

- Il Servizio di Assistenza 159 è inoltre a disposizione per supportare le richieste dei clienti residenti negli altri comuni delle province di Ancona e Pesaro-Urbino, colpiti dalla recente alluvione, offrendo loro, in caso di esigenza, la possibilità di navigare senza limiti.

- Un piccolo gesto per permettere di continuare a comunicare e per contribuire a superare una difficile e complessa emergenza.



