WINDTRE: in Toscana rete ancora più veloce con il 5G

La tecnologia 5G TDD di WINDTRE arriva a Massa, Carrara, Livorno, Piombino, Rosignano Marittimo, Scandicci, Camaiore, Grosseto e Prato





22 dicembre 2021 - WINDTRE espande la propria copertura con tecnologia 5G TDD in Toscana e raggiunge le città di Massa, Carrara, Livorno, Piombino, Rosignano Marittimo, Scandicci, Camaiore, Grosseto e Prato.

- L’azienda, guidata da Jeffrey Hedberg, conferma l’impegno ad estendere i servizi di connettività ultrabroadband mobile sul territorio nazionale per collaborare al superamento del digital divide, uno dei temi centrali della strategia di sostenibilità, grazie al 5G TDD.

- Si tratta di una tecnologia che permette, in particolare, di usufruire di una velocità di rete maggiore e di un’aumentata capacità di gestione anche nelle zone dove il traffico è più intenso.

- Per Gianluca Corti, Chief Commercial Officer di WINDTRE, “la centralità degli strumenti e delle infrastrutture digitali nella vita quotidiana ha reso ancora più evidente l’importanza di accelerare l’evoluzione tecnologica, per sostenere e anticipare il cambiamento. WINDTRE risponde alla sfida, aggiunge, con una rete 5G sempre più veloce, affidabile e performante, per migliorare ulteriormente l’esperienza d’uso dei clienti che, anche in mobilità, desiderino rimanere connessi con il proprio lavoro, i propri cari e i propri interessi”.

Pubblicità



- WINDTRE si avvale di una ‘Top Quality Network’, risultato di oltre 6 miliardi di euro investiti negli ultimi 5 anni, con l’obiettivo di fornire servizi sempre più evoluti e di qualità elevata per eliminare le distanze tra le persone.

- Per usufruire dei vantaggi della tecnologia di rete 5G, che ad oggi raggiunge una copertura del 95,4% della popolazione, è possibile attivare una delle soluzioni WINDTRE voce e internet a partire da 12,99 euro al mese, con 50 Giga in 5G, Priority Pass, minuti illimitati e smartphone 5G incluso.



- Pagina WINDTRE

- Forum dedicato a WindTre