WINDTRE: per la digitalizzazione delle imprese campane

A Napoli incontro con imprenditori per presentare i servizi smart





28 ottobre 2022 - WINDTRE ha incontrato le imprese del territorio campano per presentare soluzioni evolute, integrate alla connettività e a supporto della trasformazione digitale.

- Nel corso dell’appuntamento ‘Connection’, che si è svolto a Napoli, presso la Fondazione Made in Cloister, i manager WINDTRE hanno condiviso con imprenditori e amministrazioni pubbliche il know-how in ambito Cybersecurity, Internet of Things e Big Data Analytics. In particolare, presso gli stand tematici, gli ospiti hanno potuto assistere a percorsi guidati e a demo dedicate alle proposte del brand WINDTRE BUSINESS, pensate per semplificare e rendere più fruibili servizi tecnologicamente avanzati.

- Maurizio Sedita, Chief Commercial Officer di WINDTRE, ha commentato: “In qualità di partner tecnologico di riferimento, per un territorio che presenta un tessuto produttivo e imprenditoriale estremamente dinamico, siamo felici di accompagnare le imprese e le Pubbliche Amministrazioni della Campania nel loro percorso di profonda trasformazione digitale. Nello scenario attuale è fondamentale conoscere e saper utilizzare al meglio le soluzioni innovative per competere efficacemente sul mercato, cogliere nuove opportunità di business e svolgere la propria attività al sicuro dalle minacce informatiche”.

Pubblicità



- All’evento hanno partecipato anche Valeria Fascione, assessore con delega a Ricerca, Innovazione e Startup della Regione Campania, e Edoardo Imperiale, Ceo di Campania DIH.



- Pagina WINDTRE

- Forum dedicato a WindTre